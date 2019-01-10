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Yiğithan Güveli imzayı attı
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YİĞİTHAN GÜVELİ İMZAYI ATTI

Yiğithan Güveli imzayı attı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Yiğithan Güveli ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Yiğithan Güveli ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, futbolcuları Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe'ye transferine karşılık bonservisiyle aldıkları Yiğithan Güveli ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Gündüz, transferin camiaya hayırlı olmasını diledi.
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