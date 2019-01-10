Denizli'de Süper Lig heyecanı

Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Denizlispor'un zirve yürüyüşü Denizlilileri mutlu ediyor.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor, geçmişte elde ettiği başarılarla hafızalarda yer edinirken, birkaç sezondur yaşadığı bir alt lige düşme sıkıntısından uzaklaştı.

Denizli ekibi, 2009-2010 sezonu sonunda düştüğü 1. Lig'den tekrar Süper Lig'e çıkmaya bu yıl çok istekli.

İlk kez çıktığı Avrupa arenasında 2002-2003 sezonunda Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil eden, son 16 turuna kadar yükselip, o yıl kupayı müzesine götüren Portekiz temsilcisi Porto'ya elenen yeşil-siyahlı takımın hedefi bu sezon şampiyon olmak. Kulüp yönetimi ve futbolcuların yanı sıra Denizlispor taraftarı ve şehir protokolü, 9 yıl önce kaybettiği Süper Lig heyecanına, "O sene bu sene" diyerek tekrar bu sezon sonunda ulaşma ümidinde.

Denizlisporlu taraftarlar yıllar sonra ilk kez 15 bin kişilik Denizli Atatürk Stadı'nın tamamını doldurmaya başladı. Sezonun ilk yarısını 36 puanla ikinci sırada bitiren Denizlispor, aldığı sonuçlar ve kentte oluşturduğu havayla Süper Lig'e yükselme inancını pekiştirdi.

Denizli'de 7'den 70'e tüm taraftarlar, şehrin Süper Lig hasretini sona erdirmesi için yeşil-siyahlılardan tarih yazmasını bekliyor. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine çok sayıda kişinin renklerine gönül verdiği Denizlispor'un başarısı, kentte bayram havası yaşatıyor.

- Şehir şampiyonluk havasına girdi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizlispor'un şehirde yakaladığı ivmeye destek verip, belediye bünyesine katılan 80 yeni otobüsü "Denizli'nin markası" dediği yeşil-siyah renklerden tercih etti.

2019'un moda renkleri yeşil-siyah olarak belirlenen şehrin birçok cadde ve bulvarı, üzerinde "O sene bu sene" yazılı Denizlispor bayrakları ile süslendi.

Uzun yıllar ligden düşmemek için mücadele eden, bu süreçte sürekli krizlerle boğuşan Denizlispor'a her zaman destek olan Zolan, takımın başarısında en büyük pay sahiplerinden biri olarak gösteriliyor. Zolan, tribünde izlediği maçlardan sonra sahaya inip kucaklaştığı futbolcularla taraftarı selamlayıp karşılıklı tezahüratta bulunuyor, soyunma odasında futbolcuları tek tek tebrik ediyor.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu üyeleri de şampiyonluk yolunda ilerleyen takımın maçlarını protokol tribünü yerine taraftarların arasında izleyip mutluluğu birlikte yaşıyor.