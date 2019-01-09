Samet Aybaba: "Biz ilk 10 takımdan biri olmayı planladık"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Antalya kampında yapılan antrenman öncesi yaptığı açıklamada, “Bursaspor olarak ilk 10 takımdan bir tanesi olmayı planladık” diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Bursaspor’da Teknik Direktörü Samet Aybaba basın toplantısı düzenledi.

Gayet olumlu bir kamp çalışmaları yaptığını anlatan Aybaba, “Arkadaşlarımız performansları için çalışıyorlar. Sahada iyi şeyler yapabilmek için daha çok koşmak gerek. Sakatımız yok. Genç oyuncularımızın performansı gösteriyor. Diğer oyuncular onlara ağabeylik yapıyor. İnşallah bunu sahaya ve puana yansıtırız” dedi.

"Biz ilk 10 takımdan biri olmayı planladık"

Biz ilk 10 takımdan bir tanesi olmayı planladık diye konuşan Aybaba, “Yeni kurulmuş genç bir takımız. Avrupa’nın en geç takımıyız. Bir yerlerde konum olarak kalalım. Daha sonraki yıllarda daha yukarıları zorlayalım. 3 sene çerisinde Avrupa’da oynayan bir Bursaspor diye planladık” ifadelerini kullandı.

"Transfer sorunumuzun çözülmesini bekliyoruz"

Transferle ilgili TFF ile bir sorunları olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, “İlgili gelişme olması lazım. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Ortaya bir şey çıktığında bu transferle ilgili çalışmalarımıza başlayacağız. Transfer sezonu başladı herkes eksik mevkilerine oyuncu alacak. Biz transfer yapmak için oyuncu almayacağız. Rekabet oluşturmak ve sakatlığında oluşan sıkıntı olursa transfer düşünüyoruz. İkinci yarı daha zorlu geçecek. Alttakiler yukarı çıkmak isteyecektir. Bu söylediğimiz takviyeleri yaparsak daha hazır hale geliriz. Yapamazsak da mevcut kadroyla elimizden geleni yapacağız” sözlerini sarf etti.

“Biz her maça normal çıkıyoruz”

Fenerbahçe maçının normal bir karşılaşma olduğunu söyleyen, “Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Futbol şehrine yakışır mücadeleyi gösteriyoruz. Karşımızdaki takımların sorunu varsa kendi iç sorunları. Biz rakip Fenerbahçe diye sahaya çıkacağız” diyerek sözlerini tamamladı.