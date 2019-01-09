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Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e 3 yıllık kontrat teklifi
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BEŞİKTAŞ'TAN ŞENOL GÜNEŞ'E 3 YILLIK KONTRAT TEKLİFİ

Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e 3 yıllık kontrat teklifi

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Şenol Güneş'e 3 yıllık sözleşme teklif ettiklerini açıkladı. 

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Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Şenol Güneş'e 3 yıllık sözleşme teklif ettiklerini açıkladı. Adalı, "Şenol Güneş'e 3 yıllık kontrat teklif ettik, teşekkür etti. 'Acele etmeyelim bekleyelim' dedi. Hocada sezon sonunu bekleyelim düşüncesi var" dedi.

Basın mensuplarıyla sohbet toplantısında konuşan Beşiktaş 2. Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Şenol Güneş'e yapılan teklifin detaylandırını anlattı.

Adalı, "Şenol Güneş hocamıza çok inanıyoruz. Biz ona üç senelik senelik bir teklifte teklifte bulunduk. Onunla devam etmeyi çok istiyoruz. Hocamızın cevabını bekliyoruz. Kendisi teşekkür etti, böyle bir teklif için. 'Sezon sonuna bir görelim' dedi. 'Seçim var' dedi. Elbette Beşiktaş’a önemli futbolcular alınmalı ama artık alt yapıya yerli gençlere de yatırım yapacağız. Sağ bekle transferi kapatmayı düşünüyoruz. Hocamız bir sağ bek istiyor. Giden olursa o zaman bakarız fakat resmî bir teklif gelmedi kimseye” diye konuştu.

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