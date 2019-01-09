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Serdal Adalı: "Tolgay Arslan için Fenerbahçe ile görüşmeler devam ediyor"
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SERDAL ADALI: "TOLGAY ARSLAN İÇİN FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Serdal Adalı: "Tolgay Arslan için Fenerbahçe ile görüşmeler devam ediyor"

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, Tolgay Arslan için Fenerbahçe ile görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, transferlerle ilgili son durum hakkında bilgi verdi.

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Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, Tolgay Arslan için Fenerbahçe ile görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, transferlerle ilgili son durum hakkında bilgi verdi.

Adalı: "Tolgay Arslan için Fenerbahçe ile görüşmeler devam ediyor, henüz netleşen bir şey yok. Vida, Oğuzhan Özyakup ve Babel için ulaşan resmi teklif yok.

Bir sağ bek alacağız, başka bir planlamamız yok şu an için. Görüşmeler yapılıyor. Devre arası kampına 2 transfer yetiştirdik. Mirin geldi, 2 gün sonra hazırlık maçına çıktı. Tüm bunları şampiyonluk için yapıyoruz.

Fabri ile her zaman görüşülüyor. Gelmek de istiyor ancak yabancı kontenjanını biliyorsunuz. Kontenjan boşalırsa önceliğimiz sağ bek. Şu anki şartlarla Fabri zor" dedi.
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