Mehmet Yiğiner ve Murat Ağcabağ'ın karşı karşıya kaldığı o bölüm

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, konuk olarak katıldığı Bursa TV’deki programın günlerdir yankıları devam ediyor.
Ankaragücü’nün yönetime talip olduğunu açıklayan Murat Ağcabağ’ın telefonla bağlanarak kendisi hakkında yapılan iddialara vermesi ile gündemin daha derinlemesine tartışıldığı programın sonuçları sosyal medyada konuşulmaya devam ediliyor.
Başkan adaylığını açıklayan Murat Ağcabağ ile Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner arasındaki tartışmalar, medyaya ve basın kuruluşlarına yapılan açıklamalarla yaklaşık 1 aydır sürüyor. Bu tartışmanın son fitili de Bursa TV’deki bu programda atılmış oldu.
Bu uzun soluklu tartışmanın kesintisiz kaydını sizlerle paylaşıyoruz. İyi seyirler…
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