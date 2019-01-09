İşte Mehmet Yiğiner ile Sedat Yeşilkaya arasındaki tartışmanın tamamı

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, konuk olarak katıldığı ve yaklaşık 5 saat süren Bursa TV’deki programın yankıları sürüyor.
Başkent ekibine sezon transfer edilen bazı yabancı oyuncuların menajerliğini yapan Sedat Yeşilkaya, programa katılarak bazı konular hakkında cevap hakkını kullandı.
Neredeyse sabaha karşı sonlanan Başkan Yiğiner ve Menajer Sedat Yeşilkaya arasındaki tartışma, sosyal medyanın bir numaralı maddesi konuma gelerek günlerdir tazeliğini koruyor.
Bu uzun soluklu tartışmanın kesintisiz kaydını sizlerle paylaşıyoruz. İyi seyirler…
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