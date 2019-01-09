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İşte Mehmet Yiğiner ile Sedat Yeşilkaya arasındaki tartışmanın tamamı
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İŞTE MEHMET YİĞİNER İLE SEDAT YEŞİLKAYA ARASINDAKİ TARTIŞMANIN TAMAMI

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Menajer Sedat Yeşilkaya arasında yaşanan o tartışmanın tamamı sizlerle...

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Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, konuk olarak katıldığı ve yaklaşık 5 saat süren Bursa TV’deki programın yankıları sürüyor.

Başkent ekibine sezon transfer edilen bazı yabancı oyuncuların menajerliğini yapan Sedat Yeşilkaya, programa katılarak bazı konular hakkında cevap hakkını kullandı.

Neredeyse sabaha karşı sonlanan Başkan Yiğiner ve Menajer Sedat Yeşilkaya arasındaki tartışma, sosyal medyanın bir numaralı maddesi konuma gelerek günlerdir tazeliğini koruyor.

Bu uzun soluklu tartışmanın kesintisiz kaydını sizlerle paylaşıyoruz. İyi seyirler…

 

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Profesor Oklitus
9 Ocak 201920:33
Girtlagina kadar pislige batmis insanlarin elindeki futbol..Menejerinden Yoneticisine kadar Biat kulturunun yapi taslari olmus bu insanlarin elindeki futbol..Yagcilik,Duzenbazlik,Madrabazlik, Eyyamcilik,Adam kayirma ve bu paralelde akla ne gelirse mevcut..Futboldan soguduk sayelerinde.
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