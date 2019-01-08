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Galatasaray, Marcos do Nascimento Texeira ile ilgileniyor
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GALATASARAY, MARCOS DO NASCİMENTO TEXEİRA İLE İLGİLENİYOR

Galatasaray, Marcos do Nascimento Texeira ile ilgileniyor

Galatasaray, Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'ten 23 yaşındaki stoper Marcos do Nascimento Texeira ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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Galatasaray, Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'ten 23 yaşındaki stoper Marcos do Nascimento Texeira ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekiplerinden Chaves forması giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Marcas Teixeira'nın transferini 3,5 milyon euro karşılığında bitirdi.

22 yaşındaki Brezilyalı stoper bu sezon 16 maçta forma giyerken 2 kez de fileleri havalandırdı.

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