Galatasaray, Marcos do Nascimento Texeira ile ilgileniyor

Galatasaray, Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'ten 23 yaşındaki stoper Marcos do Nascimento Texeira ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekiplerinden Chaves forması giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Marcas Teixeira'nın transferini 3,5 milyon euro karşılığında bitirdi.
22 yaşındaki Brezilyalı stoper bu sezon 16 maçta forma giyerken 2 kez de fileleri havalandırdı.
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