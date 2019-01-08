Beşiktaş'ta Alen Halilovic sesleri!

Transfer döneminde Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat Mirin’i kadrosuna katan Beşiktaş için bir transfer iddiası da İtalya'dan geldi.
Daha önce Barcelona’da da forma giyen Hırvat oyuncu Alen Halilovic’in Beşiktaş’a transfer olacağı ifade edildi.
22 yaşındaki futbolcunun menajeri olan Mirsad Türkcan ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Hırvat oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.
İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Halilovic ve futbolcunun temsilcileri arasında gerçekleşen görüşmenin ardından fotoğrafları yayınladı.
Bu sezon başında İtalya’nın Milan takımına transfer olan Halilovic, kırmızı siyahlı ekipte bu sezon sadece UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giydi. Ligde forma şansı bulamayan Halilovic, 10 numara pozisyonunda görev alıyor.
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