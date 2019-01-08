Tahincioğlu All-Star 2019'un başantrenörleri belli oldu

Basketbolda Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunda görev yapacak başantrenörler belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek Tahincioğlu All-Star'da mücadele edecek Avrupa ve Asya karmalarının başantrenörleri belirlendi.
Organizasyonda Avrupa Karması'nın başında Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman yer alacak. Asya Karması'nın başantrenörlüğünü ise Türk Telekom'un çalıştırıcısı Burak Gören yapacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yer alan oyuncuları bir araya getirecek organizasyonda ayrıca Tahincioğlu smaç, ING Bank 3 sayı ve LeasePlan yetenek yarışmaları gerçekleştirilecek.
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