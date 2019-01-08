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Holiganlara ceza yağdı
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HOLİGANLARA CEZA YAĞDI

Holiganlara ceza yağdı

"Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında 23 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldığı, 4 bin 763 kişiye seyirden men cezası verildiği bildirildi.

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İçişleri Bakanlığından, futbolda 2018-2019 sezonunun ilk yarısında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında 23 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldığı, 4 bin 763 kişiye seyirden men cezası verildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''2018-2019 sezonun ilk 17 haftasında 926 sosyal medya hesabıyla ilgili olarak 103 kişi hakkında işlem yapıldı.

Sosyal medyadan tehdit ve hakarette bulunan 11 şahsa "Seyirden Men Cezası" verildi. Bu sezonun 17 haftasında geçen sezona göre polis ve özel güvenlik sayısı yüzde 14 arttı. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında; 23 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldı, 4 bin 763 kişiye seyirden men cezası verildi.'' denildi.


 

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