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Lucescu, TFF 2. Lig karmalarının maçını izledi
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LUCESCU, TFF 2. LİG KARMALARININ MAÇINI İZLEDİ

Lucescu, TFF 2. Lig karmalarının maçını izledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, TFF 2. Lig kulüplerinde forma giyen futbolculardan oluşan karma takımların maçını takip etti.

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, TFF 2. Lig kulüplerinde forma giyen futbolculardan oluşan karma takımların maçını takip etti.

Mircea Lucescu'nun talebi üzerine Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, TFF 2. Lig ekiplerinin futbolcularından oluşan karma takımlar karşılaştı.

Müsabakayı, Lucescu'nun yanı sıra TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Tayfur Havutçu, 21 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe, kulüp ve futbolcu temsilcileri de izledi.

A Milli Takım oyuncu havuzunun genişletilmesini amaçlayan karşılaşmada beyaz takım, kırmızı takımı 2-1 mağlup etti. Beyaz takımın gollerini Abdullah Balıkçı ve Ahmet Hakan Şahin atarken, kırmızı takımın tek golünü Devrim Taşkaya kaydetti.

Organizasyonda 9 Ocak çarşamba günü Spor Toto 1. Lig kulüplerinin futbolcularından oluşan karmalar karşı karşıya gelecek.

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