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Beşiktaş, Helmond'u Larin ile geçti
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BEŞİKTAŞ, HELMOND'U LARİN İLE GEÇTİ

Beşiktaş, Helmond'u Larin ile geçti

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, kamptaki ilk hazırlık maçında Hollanda 2. Lig ekiplerinden Helmond Sport'u Larin'in golüyle 1-0 yendi.

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İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, kamptaki ilk hazırlık maçında Hollanda 2. Lig ekiplerinden Helmond Sport'u Larin'in golüyle 1-0 yendi.

Gloria Sports Arena sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yasını golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya 10 değişiklikle başlayan siyah-beyazlılar, 66. dakikada Larin'le golü buldu. Lens'in sağdan yaptığı güzel ortada topu ağlara gönderen Larin, takımını öne geçirirken aynı zamanda maçın da sonucunu belirlemiş oldu.

Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz da takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Hazırlık maçında forma giymeyen golcü futbolcu, saha kenarından takım arkadaşlarını izledi.

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