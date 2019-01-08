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Kayserispor, Rotman ile yolları ayırdı
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KAYSERİSPOR, ROTMAN İLE YOLLARI AYIRDI

Kayserispor, Rotman ile yolları ayırdı

Kayserispor Kulübü, orta saha oyuncusu Rajko Rotman ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Kayserispor Kulübü, orta saha oyuncusu Rajko Rotman ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Rajko Rotman sözleşmesindeki koşulları yerine getirerek opsiyonunu kullanmış ve takımdan ayrılmıştır Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz" denildi.

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