Ali Ay: "Devre arasında yapılan transferden hayır gelmiyor"

Bursaspor Başkanı Ali Ay, devre arasında yapılan transferlerden hayır gelmediğini söyledi. Transferle ilgili kafalarında hala soru işareti olduğunu belirten yeşil-beyazlıların başkanı, "Ay sonuna kadar zamanımız var, acelemiz yok. Transfer tahtası açılsa bile adım atmayabiliriz." dedi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bursaspor Başkanı Ali Ay, devre arası transfer yapmanın zorluklarını anlattı.

Ay, "Devre arasında yapılan takviyelerden çok hayır gelmiyor. Ekonomik anlamda da herkes kriz içinde. Diğer kulüpleri de görüyorsunuz. Biz transfer tahtasını açmak istiyoruz. Ancak transfer tahtası açılsa bile transfer yapmayabiliriz. Bu konularda dikkat etmemiz lazım. Sakho, Shehu ve Furkan iyileşti. Onlar da yeni transfer gibi takıma tekrar katılacak. Hocamızla da görüşüyoruz. Gençlerimiz de var. Transfer konusunda ay sonuna kadar zamanımız var. Acelemiz yok" ifadelerini kullandı.

"Gençler Samet hocanın kıymetini bilmeli"

Samet Aybaba'nın Bursaspor için bir değer olduğunu belirten Başkan Ay, "2 sene sonra bütün gençlerden yararlanacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Samet hoca bu konuda bizim için bir değer. Farkımız burada ortaya çıkıyor. Gençler de bunun kıymetini bilmeli. Kendileriyle bu kadar ilgilenen bir teknik kadro var. Zamanla hepsi Bursaspor için savaşacak. Ben birçoğundan ümitliyim.'' diye konuştu