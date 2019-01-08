Aatif Chahechouhe, Çaykur Rizespor'a doğru

Fenerbahçe ile anlaşan Çaykur Rizespor, Faslı futbolu Aatif Chahechouhe'nun kararını bekliyor.
Kulüpler görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Ancak Faslı futbolcunun sarı lacivertli ekipten ayrılmak istemediği gelen haberler arasında.
Menajerinin ise Aatıf'ı Karadeniz ekibine transfer olması için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. 32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran ayında bitiyor.
Aatıf, daha önce de birçok takımın transfer gündemine gelmiş ancak Fenerbahçe'de kalmayı tercih etmişti.
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