﻿
Mustafa Denizli'den Sinan Gümüş ve Gökhan Töre açıklaması
﻿
Site İçi Arama
﻿

MUSTAFA DENİZLİ'DEN SİNAN GÜMÜŞ VE GÖKHAN TÖRE AÇIKLAMASI

Mustafa Denizli'den Sinan Gümüş ve Gökhan Töre açıklaması

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, yaptığı açıklamada, "Ne Sinan Gümüş ne de Gökhan Töre ile ilgili bir transfer talebim olmadı" dedi.

373 Okunma

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Sinan Gümüş ve Gökhan Töre'nin transfer iddiaları hakkında konuştu. Deneyimli teknik adam, "Ne Sinan Gümüş ne de Gökhan Töre ile ilgili bir transfer talebim olmadı" dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, yaptığı açıklamada, "Ne Sinan Gümüş ne de Gökhan Töre ile ilgili bir transfer talebim olmadı" diyerek şunları söyledi:

"Bu hafta transferlerimizi kapatıyoruz. Bitti gibi bir şey. Sadece olabilirse bizim 18 yaş grubuna yurt dışından transfer yapmak istiyoruz. Kadromuza katmaya yakınız. Kasımpaşa ile ilgili transfer haberleri tamamen konuşmalardan ve varsayımlardan ibarettir. Bahsettiğim iki değerli oyuncu Gökhan ve Sinan şu an talebimin olmadığı isimler. Zaten o bölgelerde fazlalığım var. Kontenjanımız dolu."

ETİKETLER #Kasımpaşa
Holiganlara ceza yağdı
Lucescu, TFF 2. Lig karmalarının maçını izledi
Kulüplerin borçları silinecek mi?
Demirören: "Mevcut borçların yapılandırılmasını amaçlıyoruz"
33 hakeme FIFA kokartı takıldı
Hamza Yerlikaya: "Hakemin tarafı, kulübü yoktur"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿