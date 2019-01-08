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Antalyaspor'dan kötü prova
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ANTALYASPOR'DAN KÖTÜ PROVA

Antalyaspor'dan kötü prova

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Almanya'nın 3. Lig takımlarından KFC Uerdingen 05 ile yaptığı hazırlık maçında 2- 1 mağlup oldu.

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Almanya'nın 3. Lig takımlarından KFC Uerdingen 05 ile yaptığı hazırlık maçında 2- 1 mağlup oldu.

Kırmızı beyazlı ekip karşılaşmaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Konuk takım Oğuzhan'ın attığı golle öne geçerken, Antalyaspor Yekta'nın golüyle karşılık verdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın ikinci yarısının son dakikasında gelişen KFC Uerdingen 05 atağında ceza sahasında topa müdahale etmek isteyen Musa Nizam, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. Bu golle KFC Uerdingen 05, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Mücadeleyi Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

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