Gençlerbirliği'nin acı günü

Gençlerbirliği Kulübünün eski futbolcularından Kemal Aydın, 84 yaşında vefat etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Kara Kemal" lakaplı eski futbolcu ve spor adamı, yarın öğleyin Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
Kemal Aydın, 1956-1962 yılları arasında Gençlerbirliği forması giymişti.
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