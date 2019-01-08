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Ankaragücü'nde Mohktar gitti, Aydın geldi!
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ANKARAGÜCÜ'NDE MOHKTAR GİTTİ, AYDIN GELDİ!

Ankaragücü'nde Mohktar gitti, Aydın geldi!

Ankaragücü'nde Faslı kanat oyuncusu Youness Mokhtar takımdan ayrıldığını açıklarken daha önce de sarı-lacivertli formayı giyen Aydın Karabulut takımın kampına dahil oldu.

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Ankaragücü'nün sezon başında transfer ettiği Faslı kanat oyuncusu Youness Mokhtar, takımdan ayrıldığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ankaragücü formasıyla çıktığı 12 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen Mokhtar, Hollanda ekibi Zwolle'den bedelsiz olarak kadroya dahil edilmişti.

Aydın Karabulut kampa dahil oldu

Öte yandan, Başkent ekibinin kampına Aydın Karabulut dahil oldu. Aydın sezonun ilk yarısında Sivasspor kadrosunda yer almış ve 3 dakika forma şansı bulabilmişti.

Aydın Karabulut, 2009-10 sezonunda da Ankaragücü forması giymişti.
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