Kulüplerin borçları silinecek mi?

Türkiye Bankalar Birliği ve Ziraat Bankası Başkanı Hüseyin Aydın ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, kulüplerin borçlarının yapılanmasıyla ilgili konuştu.

İlk olarak açıklama yapan Hüseyin Aydın, "Bütün sektörleri yakınan izliyoruz. Sadece Ziraat Bankası değil, Türkiye'nin diğer güzide bankaları da sporun içindeler. Yaşanan süreçleri hepimiz biliyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) ve Bakanımız da (Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak) 'Bu tarz sıkıntıları bir an önce yapmalıyız' dedi. Biz de çalışmaya başladık. Sayın Demirören bizim de müşterimiz. Bankalar Birliği'nin kamuoyuna yönelik bir açıklaması vardı. Kulüplerin yeniden yapılandırılması tarzda olacak dedik." dedi.

SADECE FUTBOL DEĞİL HER ALANDA YAPILANDIRMA VURGUSU

Olayın ticari yönüne vurgu yap Aydın şöyle konuştu, "Bankalar; sermayesi ister kamuya, ister özele, ister Körfez'e ister Amerika'ya, ister küçük ister büyük olsun biz ticaret yapıyoruz. Bize teslim edilmiş öz kaynakları veya müşterilerin emanetlerinin çalışmasını sağlamak bizim görevimiz. Biz ticaret yapıyoruz. Kaynak kalep edenlere kullandırıyoruz. Kendisi endüstri olan futbol kulüpleri de bizim müşterilerimiz. Uzun süredir birlikte olduğumuz müşterilerimiz. Müşterilerle iş tutarken geriye gelip gelmediğini mutlak bir şekilde inceleyen kurumlarız. Bankalar Birliği, 15'ten fazla finansal kuruluş. Türk sporuyla ilgili şirketlerle veya derneklerle müşteri ilişkileri var. Futbolun gerçek sahibi Futbol Federasyonu. Diğer taraftan da ben de Bankalar Birliği Başkanı unvanımla bunu yürütüyoruz.



Ziraat Bankası, Türkiye'nin en önemli aktifidir. Bilanço büyüklüğü 100 milyar dolar'ın üstünde yaklaşık 550 milyar TL düzeyindedir. Ziraat Bankası, sadece benim genel müdürlük dönemimde değil 16-17 yıldır çok başarılı yönetiliyor. Ziraat Bankası'nın tarım sektörüne verdiği destek 80 milyar TL civarındadır. Sübvansiyonlu krediler 50 milyar TL düzeyindedir. 550 milyarlık bir büyüklüğü sadece 50 milyar'a mahkum edemeyiz. Ziraat Bankası sadece bununla yetinmeyen bir bankadır. Tarımsal faaliyetlere, büyük projelere, kurumsal firmalara ve kaynak yaratıyoruz.



Son 6 aydır Türkiye'de yoğun bir biçimde kur riski, faiz riski, yerel ekonomide daralma, küresel anlamda bir daralma olduğunda firmaların borçlarını yeniden yapılandırıyoruz. Hayat suyu veriyoruz. Son 6 ayda yeniden yapılandırma çalışması. Neden bunu yaptık. Bir şekilde kur, faiz riskine maruz kalan ama işlerini iyi yapan, nakit akışında geçici işleri bozulan firmaları dün olduğu gibi bugün de yapılandırdık. Futbol endüstrisini de yapılandırdık. 15'in üstündeki finansal kuruldan bahsediyoruz. Yabancı kökenli bir banka ile bizim bankamız burada başı geçiyor. Alacaklarımız teminat altında. Yayıncı kuruluş ile güzel bir anlaşma yapmışlar. Diğer şirketlere yaptığımız, hayatta, ayakta kalabilecek daha iyi olabilicek, Türkiye'ye kazandıracak yapılandırmaları futbol endüstrisine de yaptık. Ben lider banka ve Bankalar Birliği başkanı sıfatıyla diğer bankaları temsil ettim. Bu benim işimdir."



"BİZ BU İŞTEN PARA DA KAZANMIYORUZ, ZARAR DA ETMİYORUZ"

Kulüplerin borçlarının yapılandırılması konusuyla ilgili ise Hüseyin Aydın, "Konu gündeme geldiğinde taraflar bu konunun çözümünde hemfikir. Toplantıların hepsi olumlu havada geçti. Aslında Türk futbolunun gelirleri fevkalade. Bugün büyük kulüpler diye adlandırdığımız kulüplerin kabaca yıllık gelirleri 650 milyon lira civarındadır. (Şampiyonlar Ligi, UEFA gelirleri hariç) Bu bütçelerin artı vermesi gerekir. Ancak sorun önceki yıllardan geliyor. Bir kulübün bir geliri var. Hangi gelirleri olduğunu biliyoruz. Sonra giderleri var. En önemlisi oyuncu giderleri. Bugün kulüplerin bir bölümü sadece faizi, hatta faizin bir bölümünü ödüyor: bütçedeki kontrol bölümü kaybedilmiş. Bazı kulüplerimiz, önlem alınmaz ise sürdürülebilirliği sıkıntılı duruma geliyor. Kulübün geliri son derece iyi. Oturup bir bütçe çalışması yaptığımızda bunun yönetilebilir olduğunu gördük. Biz bu işten para da kazanmıyoruz: Zarar da etmiyoruz. Alacaklarımızı alıyoruz; ama kulüplerin daha esnek ve rahat hareket etmelerini temin etmemiz lazım. Bunları konuştuk, mali ve finansal açıdan bir takım kaide ve kurallar getirmemiz lazım." açıklamalarını yaptı.



"KULÜPLERİN BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?"

"Borç silme olacak mı?" sorusuna ise Ziraat Bankası ve Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, "Konudan hiçbir haberi bilgisi olmayan insanların çok farklı yorumlarını gördük ve üzüldük. Herkesin, işini çok iyi yapmasını istiyoruz. İstenen çıkışı yapmayan insanlara katkıda bulunacağız. Hiçbir kredinin silinmesi söz konusu değil. 'Yapılanma şu kadar olacak' diyor. Onu hiç konuşmadık. Kulüpler faizi en uygun orandan almak istiyor. Bu gayet doğal. Sildiğimiz alacaklar, düşürdüğümüz faizler olmuştur. Haircut (kesinti) diye bir uygulama var. Ancak Türk futbolunda böyle bir şey asla va asla söz konusu değil. Ziraat Bankası bir kulübün borcunu silmeyecek. Bütçesi, Kırmızı çizgi veren ve artı veren kulüpler var. Onunkini farklı diğerinin farklı vadesiyle vereceğiz. Belki vade de vermeyeceğiz. Başarıların bir şekilde ödüllendilirmesi gerekiyor. Bundan sonra konulmuş kurallara uymazsanız o müeyyidelere uymanız lazım. O müeyyiledere biz de artık müdahele edeceğiz. Biz onu izliyor olacağız. Bundan sonra yapacağız. Taraftarın hepsi bu iş olsun istiyor. Ciddi bir konsensüs yakaladık. Sayın Cumhurbaşakanımız'ın, Sayın Bakanımızın isteği, TFF'nin iradesi var. Türk halkı bunu istiyorsa bizim de yapmamız lazım.

Türk halkı bu yapılandırma işini mutlaka bilmek zorunda. Rusya ile bir kriz yaşandı. Bizim Antalya'daki turizm sektörü bundan ağırlıklı olumsuz etkilendi. Onların bize borcu vardı. Türk bankacılık sistemi iyi ve sağlıklı olduğu için iş ortaklarımıza vadeler verdik. Bugün Rusya ile ilişkilerimiz iyi oldu. Antalya'da yer bulamazsınız. Bir sürü gencimiz insanımız iş buluyor. Bunları yaptığımızda televizyonlarda çalışanlar, spor kulüplerinde çalışanlar yararlanacak.

Daha önce vermiş olduğumuz kredilerin yeniden yapılandırılmasıdır. Bütün diğer sektörlere yaptığımız gibi bunu da yapılandırıyoruz. Kimse bunu çok görmesin. Sürekli yanlış yapanlara gereken müeyyideleri uygulayıp sistem dışında koyacağız." yanıtını verdi.

"BU BİR MİLATTIR"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ise kulüplerin borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili olarak, "Senelerdir yapılması için tek sonuç olan bu konuyu başta Cumhurbaşkanımız ve Berat Bey'in istekleriyle gündeme getirdik. Ancak kamuoyunda yanlış aksettirildi. TTF olarak söylüyorum. Herkesin gerçekleri söylemesi gerek. Kulüplerin kredibilitesi kalmadı. Bu bir gerçek. Kredisi sürdürülebilir yeni bir yapılanma şart. Kulüpler, bütçeleri ile devam edecekler. Borçlanma olmayacak. Kulüpler acı bir reçete ile karşı karşıya kalacak. Verilen bütçeye göre transfer yapabilecekler. Kulüplere, para verilmeyeceğini net söyledim. Kulüplere nefes alabilecek imkan tanınıyor. Kulüplerimiz faiz döneminde faizlerini ödeyemiyorlar. 10 senede borçlanma 1500 kat artmış. Kulüpler, sürdürülebilirliğini kaybetti. Bankalar mevcut borçları yapılandırıyor. Borç miktarı artmayacak. Genel bütçeye göre hareket edecekler. Sadece futbol aş değil derneklerle birlikte bütün bilançoların borçları yapılandırılıyor. Amatör branşlar da bunun içine giriyor. Kulüplerimiz bir bütündür. 4 büyük kulübün senelerdir amatör spora verdiği destek takdire şayandır. Bugün maalesef en az 5-6 maaş geriden geliyorlar. Bu futbolda bir milattır. Bunda önce olan Hüseyin Bey'e, Cumhurbaşkanımıza ve Berat Bey'e teşekkür ediyorum. Bu kulüplerde yeni bir borçlanma değil. Mevcut borçların yapılanması. Bugün bu başlıyor. Bundan sonra en iyi şekilde götüreceğiz." dedi.

KULÜPLERE UYARI, PUAN SİLME, KÜME DÜŞÜRME VE LİSANS VERMEME CEZASI GELİYOR

TFF'nin mali yapılandırmayı nasıl denetleyecek sorusunu ise Yıldırım Demirören şöyle yanıtladı, "Şu an mevcut lisans kurulunda değişiklikler yapılacak. Bütün takımlar ulusal denetimin içine girdi. Ulusal denetimi geçenlerin UEFA sıkıntısı da olmayacak. 31'de Fenerbahçe, UEFA ile çok önemli bir toplantıya gidiyor. Bunun için lisans yapısı talimatlarında değişiklik lazım. 1980'lerin sonunda İspanya'da bu yapılanmanın aynısı yapıldı. Ancak o yapılanmada talimat değişiklikleri yapılmadı. O sistem kendi içinde ceza vermediği için sistem tutmadı. İspanya sonunda başarılı oldu ki; dünya futbolunda bu seviyeye geldiler. Ulusal Denetim içinde bu sistem belli bir yere kadar çalışıyor. Süper Lig ekipleriyle birlikte bütün kulüplerimize ceza verme, puan silme, küme düşürme ve daha sonra lisans vermeme, ceza sistemine girecek. Talimatname bu şekilde olacak. Bu güne kadar olumlu yaklaşmak zorundaydık. Ancak bundan sonra en katı şekilde yapacağız. Federasyon olarak bu talimatnameleri en kısa sürede çıkarmak istiyoruz. Kulüplerimizde sürdürülebilir bir finans akışı kalmadı, bu bir gerçek." sözleriyle mali yapılandırmayı sıkı takip edeceklerini vurguladı.

