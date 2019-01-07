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Demirören: "Mevcut borçların yapılandırılmasını amaçlıyoruz"
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DEMİRÖREN: "MEVCUT BORÇLARIN YAPILANDIRILMASINI AMAÇLIYORUZ"

Demirören: "Mevcut borçların yapılandırılmasını amaçlıyoruz"

Demirören, "Türk futbolunun ve kulüplerin kurtulması için senelerdir verdiğimiz uğraş sonuç verdi. Gerçekleştireceğimiz projeyle kulüplerin mevcut borçlarının  yapılandırılmasını amaçlıyoruz." dedi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören,  "Türk futbolunun ve kulüplerin kurtulması için senelerdir verdiğimiz uğraş sonuç verdi. Gerçekleştireceğimiz projeyle kulüplerin mevcut borçlarının  yapılandırılmasını amaçlıyoruz." dedi.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın bir televizyon kanalında, kulüplerin mali yapılarının yeniden yapılandırılması ile ilgili yeni bir döneme girdiklerini belirttiler. 

Yıldırım Demirören, burada yaptığı açıklamada, "Ben bu akşam çok mutluyum. Türk futbolunun ve kulüplerinin kurtulması için senelerdir verdiğimiz uğraş artık sonuç verdi. Bu, kulüplere yeni borç verilmesi değil mevcut borçların yapılandırılması. Bugün bu başlıyor. Bundan sonra en iyi şekilde götüreceğiz. Kulüplere kesinlikle para verilmeyecek. Sadece nefes almalarını sağlayacağız. Çünkü kulüplerimiz ekonomik anlamda sürdürülebilir durumlarını kaybettiler " şeklinde konuştu. 

Yeni sistemde en katı kuralları uygulayacaklarının altını çizen Demirören, "Puan silme, küme düşürme ve lisans vermeme cezaları uygulanacak. Kulüp başkanlarımız gerçeğin farkında, proje oldukça olumlu karşılandı" dedi.

Demirören, 4 büyük kulübün UEFA tarafından izlendiğini diğer takımları da kendilerinin denetlediğini belirterek, "Artık bütün kulüpleri biz denetleyeceğiz. Benden lisans alamayan zaten Avrupa'ya gidemeyecek. Ulusal Fair Play uygulanacak. UEFA da bunu bizden istiyor artık zaten." ifadelerini kullandı.

Demirören sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu yapılan kamuoyunda 4 büyükleri kurtarma operasyonu olarak algılanmasın. Gaziantepspor'un durumu ortada.. Kocaelispor, Sakaryaspor gibi büyük kulüpler, camialar da alt liglere düştüler. Göztepe dahi amatöre düştü zamanında."

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın da futbol kulüplerinin yaşadıkları sıkıntıların farkında olduklarını belirterek,  "Geçici sıkıntı yaşayan, nakit akışında dar boğazına giren tüm şirketlere kredi konusunda yardımcı oluyoruz. Futbol kulüplerine de bu bağlamda bakıyoruz.  Sadece biz değil 15 finans kuruluşu futbol kulüplerine kredi konusunda yardımcı oluyor. Yeniden yapılandırmayla kulüplere para vermeyeceğiz. Bankalar zarar etmeyecek. Onlara nefes aldıracağız" dedi. 

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