Galatasaray'da Maicon idmanı yarıda bıraktı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü. Topuğunda ağrı hisseden Maicon, tedbir amaçlı çalışmayı yarıda bıraktı.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, zaman zaman şiddetli şekilde yağan dolu altında gerçekleştirildi.
İdman sırasında sol topuğunda ağrı hisseden Maicon, tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı.
Koşu ve koordinasyon çalışması ile başlayan antrenman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla devam etti. Futbolcular, idmanın son bölümünde ise sürat çalışması yaptı.
Sarı-kırmızılı takım, 8 Ocak Salı günü Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında saat 15.00'te Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek.
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