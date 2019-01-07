﻿
Hidayet Türkoğlu'ndan Enes Kanter'e sert tepki
﻿
Site İçi Arama
﻿

HİDAYET TÜRKOĞLU'NDAN ENES KANTER'E SERT TEPKİ

Hidayet Türkoğlu'ndan Enes Kanter'e sert tepki

Türkoğlu, (Fetullahçı Terör Örgütü) FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen ve Londra'da takımı New York Knicks'in maçına can güvenliği nedeniyle çıkmayacağını söyleyen Enes Kanter'e sert tepki gösterdi. 

395 Okunma

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, (Fetullahçı Terör Örgütü) FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen ve Londra'da takımı New York Knicks'in maçına can güvenliği nedeniyle çıkmayacağını söyleyen Enes Kanter'e sert tepki gösterdi. 

Hidayet Türkoğlu, kendisine ait Twitter hesabından Türkçe, İngilizce ve Almanca yaptığı açıklamada, Enes Kanter'in bu yöndeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "FETÖ elebaşına bağlılık yemini eden Enes Kanter'in Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan hezeyanlarını, 'Türkiye tarafından öldürülmekten korktuğu için Londra'daki maça katılmayacağı' şeklindeki asılsız ifadelerini esefle karşıladım. Biz biliyoruz ki kendisi vize problemi sebebi ile birçok ülkeye 2017'den beri seyahat edememektedir." ifadelerine yer verdi.

Enes Kanter'in iddia ettiği üzere can güvenliği kaygılarından dolayı değil, pasaport ve vize sorunlarından ötürü İngiltere'ye giriş yapamadığına dikkati çeken Türkoğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Bu uzun zamandır bilinen bir gerçekken, söz konusu şahıs akıl yoksunu gerekçeler ve siyasi söylemlerle gündeme gelmeye çabalamaktadır. Bu tip söylemler Kanter'in bir süredir Türkiye'ye yönelik yürüttüğü siyasi karalama kampanyasının ve spor hayatında gösterdiği çelişkileri kapatarak kendine önem atfettirme çabalarının da ayrı bir örneğidir. Kanter, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni haksız ifadelerle suçlamakla kalmamış, İngiliz güvenlik kuvvetlerine de zaafiyet addetmiştir ve Türk-İngiliz ilişkilerini zedeleme girişiminde bulunmuştur. Bu şahsın söylemlerinin akıl dışı olduğu ve olayları çarpıttığı açıktır."

ETİKETLER
Kulüplerin borçları silinecek mi?
Demirören: "Mevcut borçların yapılandırılmasını amaçlıyoruz"
Mehmet Sepil: "Kulüp olarak hiç borcumuz yok"
33 hakeme FIFA kokartı takıldı
"Hiçbir başarı, bir kardeşimizin canından değerli olamaz"
Ümit Özat'ın yeni takımı belli oldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿