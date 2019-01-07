Mehmet Sepil: "Kulüp olarak hiç borcumuz yok"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, "Noksan yönlerimiz varsa, hocayla konuşuyoruz, oralara takviye yapacağız ama çok çok kısıtlı bir değişim olacak kadroda." dedi. Sepil, kulüp olarak hiç borçlarının bulunmadığının da altını çizdi.

Sepil, kulübün sosyal medya hesaplarında yayımlanan videosunda, ilk yarıyı hedefleri puanın altında tamamladıklarını, 8. haftadaki Kasımpaşa maçından sonra takımda ciddi bir düşüş yaşandığını söyledi.

İlk yarının bitimine 2 hafta kala teknik direktör değişikliğine gittiklerin belirten Sepil, şöyle konuştu:

"Devre arası hep transfer konuşulur ama devre arası piyasası çok tehlikelidir. Noksan yönlerimiz varsa, hocayla konuşuyoruz, oralara takviye yapacağız ama çok çok kısıtlı bir değişim olacak kadroda. Takıma uyum sağlayamayan, sakatlıktan dolayı verim alamadığımız oyuncuları takıma kazandırmak için çok iyi fırsat Antalya kampı. Aramızdan ayrılanlar da olacak, yolumuza devam edeceğiz."

Başkan Sepil, kulüplerin borçlarının yapılandırılması konusunda çalışmaların olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göztepe Kulübü olarak hiç borcumuz yok. Bizim gibi en azından hiç borcu olmadığını bildiğimiz Sivasspor ve Kasımpaşa kulüpleri de var. Bugün televizyon gelirlerinin direkt kulübe geldiği 4 takım var. Kasımpaşa, Göztepe, Sivasspor ve Başakşehir. Bu 4 kulübün 3'ünün anonim şirket olması birçok şeyin cevabını veriyor. Biz Göztepe olarak böyle bir yapılandırmayı doğru buluyoruz. Türk futbolunun içinde bulunduğu ekonomik kaosun çözülmemesi Göztepe lehine değildir. Ekonomik kaos piyasayı daha kötü bir hale getiriyor."

Borçların yapılandırılması halinde tekrar borçlanmanın önüne geçilmesi gerektiğini kaydeden Sepil, "Korkarım ki eğer müeyyideler olmazsa bu borç 4 yıl sonra 2 katına çıkabilir. Herkes borçlu ve biz borç yapmadık. Bizim de ödüllendirilmemiz lazım diyoruz. Bu konuda görüşüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Sepil, Süper Lig'in Avrupa'nın önemli liglerinden biri olduğunu, yabancı yatırımcının ülkeye gelmesinin Türk futbolunda milat olacağını belirterek, "Yabancı yatırımcıların en kolay geleceği kulüpler belli. Yabancı yatırımcı ne ister, iyi idare edilen, seyircisi, camiası olan kulüpler ister. Bizim Göztepe olarak burada çok büyük bir üstünlüğümüz, şansımız var. Bizim de stadımızı tamamlamız, altyapımızı faaliyete geçirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- Ferhat Arıcan Göztepe'de

En büyük hedeflerinin Göztepe armasının olimpiyatta temsil edilmesi olduğunu değinen Sepil, cimnastik branşını faaliyete geçirdiklerini, daha önce olimpiyatlarda mücadele eden Ferhat Arıcan'ın da kota alması halinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Göztepe'yi de temsil edeceğini söyledi.

Sepil, basketbolda başantrenör Ahmet Kandemir'le iş birliği yapacaklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Kendisi İzmir'de basket okulları açmayı düşündüğünü söyledi. Birkaç kez bir araya geldik. Bu konuda projeleri var. Kendisinin projesini, altyapı projemizle birleştirme kararı aldık. Kısa bir süre içinde basketbolda spor okullarımız çok daha düzenli ve profesyonel şekilde start alacak."

- Stat ve altyapı tesisi inşaatı

Yapımı devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin tamamlanmasında gecikme yaşanacağını aktaran Sepil, "Süper Lig'de kendi stadı olmayan tek kulüp biziz. Gelecek sezonun başına yetişir miyiz, zor gözüküyor. Şu an gördüğümüz kadarıyla çok büyük gecikmeler beklemiyoruz. Çok güzel bir stat olacak." dedi.

Mehmet Sepil, Torbalı'da yapacakları altyapı tesislerinin yapı ruhsat belgesinin belediyeden aldıklarını dile getirerek, projenin ocak ayının 15'inde veya 16'sındaki İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşüleceğini söyledi.

O toplantıda belediyenin kendilerine tesis için yapacağı 7 milyon liralık yardımın da onaylanacağını kaydeden Sepil, "Tesis için ocak ayında ya da şubat ayının ilk 2 haftasında Gençlik ve Spor Bakanımız ve federasyon başkanımızın katılımıyla temel atma töreni düzenleyeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.