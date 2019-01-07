Fenerbahçe'de Martin Skrtel'in ayrılık haberleri iyice gün yüzüne çıktı. Slovak yıldızın menajeri, tecrübeli futbolcunun devre arasında takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Fenerbahçe ile Martin Skrtel'in yolları ayrılabilir. Slovak basınına konuşan Skrtel’ın menajeri Karol Csonto, 34 yaşındaki futbolcunun devre arasında sarı - lacivertli kulüpten ayrılabileceğini söyledi.

Csonto, "Martin, Barcelona'nın listesindeki 4 stoperden biriydi. Ama oyuncumun farklı bir kariyer planı vardı ve bu transfer üzerine çok eğilmedi. Eğer doğru bir kulüpten teklif alırsak Skrtel takımdan ayrılabilir" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe yönetiminin futbolcusuna yeni bir sözleşme teklifinde bulunduğunu da söyleyen Karol Csonto, "henüz kararımızı vermedik" dedi.

Slovak menajer, Skrtel'in İngiltere'ye dönmesinin ihtimal dahilinde olmadığını da belirtti. 34 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.