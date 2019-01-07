Jailson'dan destek çağrısı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson, sarı-lacivertli taraftarlardan ligin ikinci yarısı için destek istedi.
Jailson, Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülü mesajında taraftarlara çağrıda bulunarak, "Ligin ikinci yarısı için bu hazırlık döneminde çok sıkı çalıştığımızı ve istediğimiz sonuçları alıp Fenerbahçe'yi bu durumdan çıkartmak için tüm taraftarımızın desteğine ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.
Brezilyalı futbolcu, sözlerini Türkçe "İnan Fener" diyerek tamamladı.
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