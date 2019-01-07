Abdullah Avcı: "12 yıl bir roman gibi geçti"

Spor toto Süper Lig'nin lideri Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulübüne karşı aidiyet duygusunun üst düzeyde olduğunu söyledi. TRT Radyo 1'de yayınlanan "Futbol Saati" programına katılan Avcı, "12 yıldır bu camianın içindeyim. Bir roman gibi geçti bu süre" dedi.

Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'de mutlu. Tecrübeli teknik adam, yıllardır görev yaptığı Medipol Başakşehir'e karşı büyük bir aidiyet duygusu yaşadığını söyledi.

TRT Radyo 1'de yayınlanan "Futbol Saati" programına katılan Avcı, "12 yıldır bu camianını içindeyim. Bir roman gibi geçti bir süre" dedi.

Abdullah Avcı, gelecek planlarıyla ilgili olarak da, "Bizden bir futbolcu transfer edilmek istendiğinde kulübün tüm unsurları oturup konuşuyoruz. Benimle ilgili bir gelişme olursa da oturulur konuşulur" dedi.

Başarılı teknik adam, az gol yemelerinin sırrını, topa çok sahip olmaları ile oyunu rakip alana yıkmalarına bağladı Avcı, kaleci Mert Günok'un toplamda sadece 8 gol yemesinde bu oyun planının etkili olduğuna dikkat çekti.

Ellerinde Mert ve Volkan Babacan gibi çok iyi kalecileri olduğunu da belirten Avcı, "Her iki futbolcu da Fenerbahçe altyapısından yetişmiş başarılı isimler. Mert ayağını da çok iyi kullanıyor. Topu oyuna iyi sokuyor. Benim için çok önemli bir özellik" ifadesini kullandı.