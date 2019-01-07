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Mehmet Yiğiner, kongre tarihini açıkladı!
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MEHMET YİĞİNER, KONGRE TARİHİNİ AÇIKLADI!

Mehmet Yiğiner, kongre tarihini açıkladı!

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Başkent ekibinde yaklaşık 2 haftadır gündemi meşgul eden kongre sorunsalına yaptığı açıklama ile son noktayı koydu.

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Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Başkent ekibinde yaklaşık 2 haftadır gündemi meşgul eden kongre sorunsalına yaptığı açıklama ile son noktayı koydu.

Geçen Perşembe günü yapılan yönetim kurulu toplantısında aldıkları bazı kararları paylaşan Başkan Yiğiner, “Başkan adaylığını açıklayan Murat Ağcabağ’ın Cuma günü yapacağını söylediği açıklama ile camianın beklentisini yükseltti. O gün geldiğinde ise yaptığı açıklamada, camiada ve taraftarlarda hayal kırıklığı oluşturdu. Biz de kulübe yüklü miktarda bağış yaparak yönetime talip olduğunu duyuracağını sanıyorduk. Ona göre tedbirleri alıp açıklama yapmayı düşünüyorduk” dedi.

Yiğiner, aynı toplantıda 3 kere üst üste yönetim kurulu toplantısına katılmayan Murat Ağcabağ’ın yönetim kurulu üyeliğine son verildiğini hatırlattı.

Kongre tarihi: Haziran 2020

2018 yılının Ocak ayında yapılan olağan kongrede aldıkları bir kararı aktaran Başkan Yiğiner, ”3 senede bir genel kurul yapıyoruz. Bu kongrenin tarihi kış aylarına denk geldiği için kongre üyeleri zor zamanlar yaşıyor. Hem de kongre tarihleri ara transfere denk geldiği için doğru planlamalar yapılamıyor. Başka başkan adaylarına da daha iyi çalışma ortamı sağlanması adına olağan kongreyi Haziran ayına almıştık” dedi.

Resmi siteden yaptıkları kongre duyurusunun arkasında olduklarını ancak şu ana kadar güçlü bir başkan adayının çıkmadığını belirten Başkan Yiğiner, olağanüstü kongre kararının almalarının gerektiren bir durumun oluşmadığını aktardı.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, kongre ile ilgili yapılan tartışmaları sonlandırarak, “Kongremiz, olağan genel kurul tarihinde yani Haziran 2020’de yapılacaktır. Bir sürpriz çıkmazsa yaklaşık 1,5 sene sonra kongremizi toplayacağız.” dedi.

  • KLASSPOR ÖZEL HABER - AHMET SÜLAK
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