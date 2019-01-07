Yiğiner açıkladı: El Kabir takımda kalacak mı?

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, mevcut takımda oynayan futbolcuların alacakları ve transfer yasağı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Djedje ve Pinto’da işlem tamam

Takımın iskeletini oluşturan oyuncuları devre arasında kaybetmek istemediklerini vurgulayan Mehmet Yiğiner, “Orta saha oyuncusu Brice Djedje ve sol bek oyuncusu Tiago Pinto’ya gerekli ödemeleri yaptık. İsteğimiz dışında takımdan ayrılma ihtimalleri yok” dedi.

Djedje’ye teklifler var

Başarılı orta saha oyuncusu Djedje ile birçok kulübün yakından ilgilendiğini söyleyen Başkan Yiğiner, “Djedje’ye öyle bir teklif gelmeli ki, o gelen kaynakla oyuncuların alacaklarını ödeyelim ve transfer yasağını kaldırabilirim. Bu teklifler istediğimiz seviyenin altında olduğu sürece Djedje’nin satılma ihtimali yok” şeklinde konuştu.

El Kabir takımda kalacak

Bu sene attığı gollerle takımı taşıyan Faslı golcü oyuncu El Kabir’in takımda kalacağını söyleyen Yiğiner, oyuncunun henüz alacaklarını ödeyemediklerini belirterek, “1-2 gün içerisinde oluşturduğumuz kaynaktan alacaklarını kapatacağız ve takımda kalmasını sağlayacağız. Süper Lig’den birkaç kulübün kendisine daha farklı tekliflerle geldiğini biliyoruz. Kendisi ile özel konuşup sözleşmesinde de iyileşme yapabiliriz” diye konuştu.

Bifouma ve Mohktar’ın son durumu?

Takımın önemli oyunculardan Bifouma ve Mohktar’ın alacakları konusuna da değinen Başkan Yiğiner, “Bifouma’nın alacaklarını henüz ödeyemedik. Onun takımdan ayrılmaması için yoğun uğraş veriyoruz. Takımda kalması için gerekli kaynağı oluşturacağız. Faslı oyuncu Mohktar’ın kafası biraz karışık. Kendisiyle yapacağımız sohbetin ardından takıma faydalı olacağının sözünü verir biz de ikna olursak takımda kalacak.” ifadelerini kullandı.

Yeni transferler geliyor

Yaklaşık 10 sene önce oynayan bir futbolcunun alacağı nedeniyle transfer yasağını kaldırmakta zorluk çektiklerini belirten Başkan Yiğiner, “Geçmişte bu kulüpte oynayan bir oyuncunun alacağını ödeyip ve birkaç pürüzün giderilmesinin ardından yasağı kaldıracağımızı düşünüyorum. Brezilya, Portekiz ve İngiltere’den görüştüğümüz oyuncular var. Yasağın kaldırılmasının ardından bu oyuncuları takıma kazandırmaya çalışacağız” dedi.