﻿
Ankaragücü'ne Eryaman Stadyumu müjdesi!
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ'NE ERYAMAN STADYUMU MÜJDESİ!

Ankaragücü'ne Eryaman Stadyumu müjdesi!

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP adayı Mehmet Özhaseki'den Eryaman Stadyumu hakkındaki müjdeyi aldığını duyurdu.

1354 Okunma

Ankara’da yıllardır süre gelen stadyum sorununu çözmek amacıyla yapılan Eryaman Stadyumu’nda artık sona gelindi. Maçlarını şehir dışında yapmak zorunda kalan Ankaragücü ve Gençlerbirliği, sezonun ikinci yarısındaki maçlarını Eryaman Stadyumu’nda yapacağı açıklandı.

Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yıkılmasının ardından maçlarını Yenikent Osmanlı Stadyumu’nda oynamaya başlayan Ankaragücü ve Gençlerbirliği, bu stadın zemininin zamanla elverişsiz hale gelmesiyle maçlarını Afyon, Kayseri ve Eskişehir’de yapmak zorunda kalmıştı.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, konuyla ilgili son noktayı koydu. Eryaman Stadyumunun son durumu hakkında Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP adayı Mehmet Özhaseki ile toplantı yaptığını duyuran Başkan Yiğiner, stadyumun ikinci yarıdaki ilk maça yetişeceğinin müjdesini aldığını belirtti.

Öte yandan; Başkan Yiğiner, Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP adayı Mehmet Özhaseki’nin yıkılan Ankara 19 Mayıs Stadyumu yerine 55 bin kişi kapasiteli modern bir stadyumun yapılacağını söylediğini belirtti.

  • KLASSPOR ÖZEL HABER - AHMET SÜLAK
Mehmet Yiğiner, kongre tarihini açıkladı!
Yiğiner açıkladı: El Kabir takımda kalacak mı?
Osmanlıspor, hazırlık maçında güldü!
2
Erkan Sözeri: "İlk yarıdaki gibi 8'de 8 yaparsak işi erken bitiririz"
"Gençlerbirliği tarihinde yer almak istiyorum"
Umut Nayir: "Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿