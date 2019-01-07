Ankaragücü'ne Eryaman Stadyumu müjdesi!

Ankara’da yıllardır süre gelen stadyum sorununu çözmek amacıyla yapılan Eryaman Stadyumu’nda artık sona gelindi. Maçlarını şehir dışında yapmak zorunda kalan Ankaragücü ve Gençlerbirliği, sezonun ikinci yarısındaki maçlarını Eryaman Stadyumu’nda yapacağı açıklandı.

Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yıkılmasının ardından maçlarını Yenikent Osmanlı Stadyumu’nda oynamaya başlayan Ankaragücü ve Gençlerbirliği, bu stadın zemininin zamanla elverişsiz hale gelmesiyle maçlarını Afyon, Kayseri ve Eskişehir’de yapmak zorunda kalmıştı.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, konuyla ilgili son noktayı koydu. Eryaman Stadyumunun son durumu hakkında Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP adayı Mehmet Özhaseki ile toplantı yaptığını duyuran Başkan Yiğiner, stadyumun ikinci yarıdaki ilk maça yetişeceğinin müjdesini aldığını belirtti.

Öte yandan; Başkan Yiğiner, Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP adayı Mehmet Özhaseki’nin yıkılan Ankara 19 Mayıs Stadyumu yerine 55 bin kişi kapasiteli modern bir stadyumun yapılacağını söylediğini belirtti.