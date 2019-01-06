Osmanlıspor, hazırlık maçında güldü!

Devre arası kamp çalışmaları için Antalya’da bulunan Başkent ekibi, hazırlık karşılaşmasında TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor’u 2-1 yendi.
Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Osmanlıspor, kampta oynadığı ilk hazırlık maçından galip ayrıldı. Regnum Carya Otel’in sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen Beledisspor’la karşılaşan Başkent ekibi, rakibini 2-1’lik skorla mağlup etti.
Osmanlıspor’un gollerini 75. dk’da Mertan Caner Öztürk ve 80. dk’da Sinan Kurt kaydederken; Menemen Belediyespor’un tek golü 22. dk’da Umut Pusat’tan geldi. Diğer yandan karşılaşmanın 20. dk’sında Osmanlıspor’dan Tugay Kacar sakatlanarak oyundan çıktı. Genç oyuncunun durumu çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.
Karşılaşmayı İstanbul bölgesinden Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ufuk Uğurlu ve Şenol Bektaş triosu yönetti.
Osmanlıspor ilk yarı; Abdulaziz Demircan, Numan Çürüksu, N’diaye, Tugay Kacar, Caner Arıcı, Furkan Özçal, Todorovic, Hasan Kılıç, Ali Eren İyican, Magaye, Burhan Eşer 11’iyle sahada yer alırken ikinci yarı; Mele, Tortol, Ali Ülgen, Sinan Kurt, Mehmet Yiğit, Eric, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Beykan Şimşek, Jovan, Mertan Caner Öztürk 11’iyle mücadele etti.
Menemen Belediyespor ise; Necati Yılmaz, Semih Ceylan, Rıdvan Koçak, Veli Çetin, Ercan Coşkun, Taşkın Çalış, Mahmut Bilir, Umut Pusat, Mustafa Çeçenoğlu, Okan Baydemir, Hüseyin Çolak 11’iyle sahada yer aldı.
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