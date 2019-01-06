Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, bordo-mavili takımda başarılı olduktan sonra Avrupa'da futbol oynama hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Sezonun ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Genç oyuncu Abdülkadir Ömür, Avrupa'da futbol oynama hedefinin olduğunu belirterek, "Burada bazı başarılar elde etmek istiyorum. Burada başarı elde etmeden Avrupa'ya gitmek gibi bir durumum yok. Önceliğim Trabzonspor ama Avrupa'da oynama hayalim var, inşallah bir gün orada oynarım. Hayalim burada başarılı olup daha sonra Avrupa'ya gitmek." dedi.

Abdülkadir, İngiliz ekibi Liverpool'dan transfer teklifi alıp almadığına yönelik bir soru üzerine, "Liverpool çok önemli bir kulüp. Dünyada en önde gelen kulüplerden biri. Kulübümüz onay verdiği takdirde bu görüşmeler yapılabilir. Bizim elimiz kolumuz bağlı, kulüp 'git' derse gideriz 'kal' derse kalırız. Bu yıl çok iyi gidiyoruz, şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Önümüzde çok kritik bir Medipol Başakşehir maçı var. Nasip diyelim." ifadelerini kullandı.

İspanyol futbolcu Andres Iniesta'yı örnek aldığını belirten Abdülkadir, yıldız futbolcu Lionel Messi'ye benzetilmesinin ise gurur verici olduğunu söyledi.

Trabzonspor kampında altyapıdan 19 oyuncunun bulunmasının genç futbolcular için mutluluk verici olduğunun altını çizen Abdülkadir, "Daha bir şey öğrenmedik, onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ağabeylik yapmıyorum. Yusuf ağabey, Kamil ağabey, ağabeylik yapıyor. İnşallah birçoğu burada kalır. Elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasıyla ilgili genç futbolcu, "Burak ağabey ile geldiği günden beri iyi ilişkiye sahiptik. Tabii ki gidişi Trabzonspor için hayırlısı oldu. Gidişinin, bana sahada çok etkisi olacağını düşünmüyorum, benim işim sahada. Dışarıda ağabey-kardeş olarak devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Medipol Başakşehir maçına taraftarlarının desteğiyle en iyi şekilde çıkmak istediklerini vurgulayan bordo-mavili futbolcu, "Genç bir takımız ama sahada elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sahada da sonuç almaya, zevk veren bir futbol oynamaya başladık. Yavaş yavaş bir havaya kapılmaya başladık. Taraftarımız da bizi yalnız bırakmayacak." açıklamasını yaptı.

Abdülkadir Ömür, ilk yarıda Trabzonspor'un attığı en güzel golün ise Sosa'nın Fenerbahçe'ye attığı gol olduğunu düşündüğünü söyledi.