"Gençlerbirliği tarihinde yer almak istiyorum"

Gençlerbirliği’nin altyapısında yetişen ve bu sezon performansı ile dikkatleri çeken Yıldırım Mert Çetin, kulüp web sitesi için bu sezonu, kişisel hedeflerini ve şampiyonluk hedefini anlattı.

A takımın parçası olmak için her zaman hayaller kurduğundan bahseden genç oyuncu, “Giydiğim formanın ağırlığını , bu armanın değerini çok iyi biliyorum. İnşallah ait olduğumuz lige çıkacağız , bu sezon tek hedefim Gençlerbirliği forması ile bir şampiyonluk yaşamak.”dedi.

Gösterdiği performans ile Ümit Milli Takım’a da seçilen Mert, “Erkan Hoca sezon başından bu yana en büyük destekçim oldu. Ümit Milli Takım kariyerimde de katkısı var. Bazen abi, bazen baba, bazen hoca gibi davranıyorum. Bu da bize özgüven veriyor. Çok otoriter bir insan ama bize sert yüzünü hiç göstermedi hep sıcak davrandı. Hep destekleyici oldu.” diyerek Erkan Sözeri ile ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Luccas Claro ile olan uyumuna da değinen Mert, “Saha içinde ve dışında tam bir abi kardeş ilişkimiz var. Birbirimizi tamamlıyoruz. Ben yüzde ellimle oynuyorsam o yüzde yüz ellisini veriyor, o yüzde ellisiyle oynarsa ben yüzde yüz ellimi veriyorum.”dedi.

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Bu sezon takım olarak adeta Gençlerbirliği’nin şampiyonluğu için yaşadıklarını söyleyen Mert Çetin, şampiyonluk için şunları söyledi; “Şu an herkes “Gençlerbirliği bu işi bitirdi” diyor ama biz biliyoruz ki her şey henüz bitmedi. Matematiksel olarak bitmeden de bitti demeyeceğiz. Şampiyonluk keyfini yaşamak, o coşkuyu tatmak için de elimizden geldiğince çalışıyoruz.”

Taraftarlara destekleri için teşekkür eden genç oyuncu, “Sayıca çok değiliz ama ülkenin en farklı taraftar kültürüne sahibiz. Onlarla saha içindeki biz futbolcular arasında çok saygı değer bir ilişki var. Biz de bunun farkındayız, onlara layık olmak için çabalıyoruz. Her deplasmanda yanımızdalar. Altyapıdan yetiştiğim için “bizim çocuk” gibi bakıyorlar. Sahiplenildiğimi hissediyorum, bu da bana ayrı bir özgüven veriyor. Ben Gençlerbirliği’nin çocuğuyum. Bu duyguyla oynuyorum, bunu bilerek ayrı bir hırsla mücadele ediyorum. Hak etmediğimiz yerde olduğumuzu biliyorum. Şampiyon olup taraftarımıza bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz.” diyerek taraftarlarla olan bağlarına değindi.

Gençlerbirliği tarihinde yer almak ve takım kaptanlığı yapmak istediğini söyleyen Mert, sözlerini şu şekilde noktaladı:

Gençlerbirliği tarihinde yer almak istiyorum. Bu sene iyi bir başlangıç yaptım, Süper Lig’de de bu takımın değişilmez bir parçası olmak istiyorum. Şampiyon takımın savunma oyuncusu olarak Süper Lig’de de Gençlerbirliği armasını taşımak istiyorum. En büyük hedeflerimden biri de Gençlerbirliği’nin kaptanlığını yapmak. Çok çalışarak tüm hedeflerimi gerçekleştirmek için mücadele edeceğim.