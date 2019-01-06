Sosa: "Kaptanlığın sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyorum"

Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, sakat olmasına rağmen kampa geldiğini ve takım arkadaşlarına yardımcı olmak istediğini belirterek, "Oynamayacak ya da antrenmana çıkamayacak olsam da arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışan biriyim. Kaptanlığın sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyorum." dedi.

Sezonun ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da Jose Sosa, düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takımda çok sayıda genç oyuncunun bulunmasının önemli olduğunu belirten Sosa, "Abdülkadir, genç oyuncular için de çok iyi bir örnek. Nereye kadar yükselebileceklerini de gösteren bir gerçek." ifadesini kullandı.

Deneyimli futbolcu, Abdülkadir Ömür'ün aldığı iddia edilen transfer teklifleri hakkında ise, "Abdülkadir'in şu anki durumundan dolayı ben de çok mutluyum. Ondaki büyük potansiyeli ben de görüyorum. Çok hassas olunması gereken bir durum var. Basın da kendisine gelen tekliflerle ilgili biraz daha dikkatli olmalı. Abdülkadir'in çok büyük yeteneği var ama onun da aklını karıştırmamak adına daha dikkatli olabiliriz. Yönetimimiz gerektiği kararları zaten alıyordur. Futbolda gelecek dediğiniz şey aslında şu andır." diye konuştu.

Sosa, sahalara dönüşü konusunda bir tarih veremeyeceğini, gelişiminin gün gün takip edildiğini açıkladı.

Deneyimli futbolcu, Olcay Şahan'ın kampa alınmamasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Bu durumu çok fazla takip edemedim. Trabzonspor'a gelmeden önce kendisi buraya gelmem yönünde beni bilgilendirmişti. Başka takımlarda da beraber oynadık ama güncel durum hakkında bilgim yok. Mutlaka kulüp bu kararı almadan önce yönetim ve teknik heyet düşünmüşlerdir. Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz konularında olduğu gibi bizim fikir belirtebileceğimiz konular değil."

Trabzonspor'a transferi sırasında sosyal medyada hakkında çok fazla spekülasyon yapıldığını aktaran Arjantinli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ailemin, Trabzon'a gelmeyeceği, Trabzonspor'da yaşamak istemediği söylenmişti. Bunların hiçbirine cevap vermek istemedim. Zaten bizi tanıyan insanlar neyin gerçek olup olmayacağını iyi bilen insanlar. Sosyal medyadan taraftarımızın çok fazla desteğini hissediyoruz. Sosyal medya, insanların fikirlerini değiştirebilecek bir ortam. İnsanlar maalesef olumsuz haberlere daha fazla inanıyorlar. Sosyal medyayı ben de kullanıyorum ama öncelikle ailemi düşünmek zorundayım."

Jose Sosa, Trabzonspor'un ilk yarıda attığı en güzel golün, Hugo Rodallega'nın Kasımpaşa maçında attığı gol olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.