Hatayspor’dan orta sahaya gençlik aşısı

Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor, orta saha oyuncusu Semih Üstün’ü renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, son olarak Körfez Spor Kulübü forması giyen 19 yaşındaki Semih Üstün ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Hatayspor'da başkan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende, Semih Üstün sözleşmeye imza attı.
Genç oyuncu, takımla çalışmalara başladı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.