Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar transferini açıkladı

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'un stoperi Sadık Çiftpınar'ı transfer etti. Sarı-lacivertli kulüp, bu transferi ilk olarak resmi Twitter hesabından açıkladı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklama ise Sadık Çiftpınar ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Kulübün Twitter hesabından paylaştığı "Tribünlerde hep dillerde" marşına Sadık Çiftpınar, "Bu sevda bitmez gönüllerde" mesajıyla karşılık verdi.
Sadık Çiftpınar'ın paylaşımı sonrası sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında "Yuvana hoş geldin sadikçftpnr16! Omuz omuza nice zaferlere" ifadeleri kullanıldı.
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