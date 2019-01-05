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Ankaragücü'nde Erdem ve Kenan takımla çalıştı
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ANKARAGÜCÜ'NDE ERDEM VE KENAN TAKIMLA ÇALIŞTI

Ankaragücü'nde Erdem ve Kenan takımla çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Belek bölgesinde devam eden Ankaragücü, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

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Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Belek bölgesinde devam eden Ankaragücü, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Bayram Bektaş yönetimindeki antrenman ısınma koşularıyla başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda pas ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sarı-Lacivertli ekipte sakatlıklarını atlatan Erdem Özgenç ve Kenan Özer takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sakatlığı devam eden Yalçın Ayhan ile hasta olan Moustafa El Kabir ve Thievy Bifouma ise idmanda yer almadı.

Akşam saatlerinde yapacağını antrenmanla günü tamamlayacak olan Başkent ekibi, yarını da izinli geçirecek.
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