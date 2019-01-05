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Cumhurbaşkanı, 'Ankaragücü'nün dışarıda maç yapması ayıptır' dedi!
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CUMHURBAŞKANI, 'ANKARAGÜCÜ'NÜN DIŞARIDA MAÇ YAPMASI AYIPTIR' DEDİ!

Cumhurbaşkanı, 'Ankaragücü'nün dışarıda maç yapması ayıptır' dedi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde AKP'den Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'da yıllardır süre gelen stadyum sorunu ve yapımı devam eden Eryaman Stadyumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde AKP'den Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'da yıllardır süre gelen stadyum sorunu ve yapımı devam eden Eryaman Stadyumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Bir sorun olmazsa 1- 2 aya temelini atarız"

Yıkılan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine 55 bin kişilik yeni stadyum yapmak istediklerini, kompleksin içinde yaklaşık 50 spor dalına yönelik de alanlar bulunacağını kaydeden Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanımıza projeyi arz ettim. Kendisi Gençlik ve Spor Bakanımızı da çağırıp uzun süre bu konuyu görüşme imkanımız oldu. Cumhurbaşkanımız da projenin başkentimize kazandırılması konusunda talimat verdi. Bakanlık mı yoksa biz mi yaparız belli değil. Bir sorun olmazsa 1- 2 aya temelini atarız" diye konuştu. 

'Ankaragücü'nün dışarıda maç yapması ayıptır. Bunu çözün'

Ankaragücü konusunda da açıklamalarda bulunan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Ankaragücü bu şehrin bir değeri. Gençlerbirliği, Osmanlıspor da öyle. Ancak Ankara'da yaşayan herkes Ankaragücü'nü seviyor. Çok köklü bir kulüp. Geldiği noktada desteklenmeyi hak ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmemizde 'Ankaragücü'nün dışarıda maç yapması ayıptır. Bunu çözün' dedi. Ankaragücü'nün ikinci yarıda Eryaman'da maç yapması için bütün önlemler alınıyor, çalışmalar yürütülüyor." 
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9
Ankaralı
6 Ocak 201900:41
Artık milleti salak yerine koymayı bırakın.seçim geliyor ya herkes Ankaragücü nü hatırlayı verdi.
8
ASİ GÜÇLÜ
5 Ocak 201923:02
Bu ve bunun gibiler Ankara'ya kambur oluyorlar.halen bir sdat yok ortada.
7
Zweck Anderson
5 Ocak 201922:22
Ayıpı eden sensin stadı yapacak olan sizsiniz zaten stadın temelini seçim zamanında atacaksınız
6
Cankirili Simsar Seco
5 Ocak 201921:47
Birak bu isleri Bizi deplasman magduru eden yine senin bir parti yandasin G9kcek
5
kesin sesinizi
5 Ocak 201920:43
ankarada stad yapacaz diye çok ekmek yediniz size stad yapılana kadar oy yok utanın köylere bile stsd yaptınız başkentin hazır stadınıda yıktınız yazıklar olsun
4
Yeterrrr
5 Ocak 201918:31
Ankara güzelse sebebi sensin ANKARAGÜCÜ...Kim Ankaragücü hakkında kötü düşünüyorsa beter olsunnn
3
irfan
5 Ocak 201917:37
sayın cumhurbaşkanımıza gelene kadar bir sürü yetkili vardı genel müdür bakan vb.nıye çözemediniz . her işi sayın cumhubaşkanımız mı çözecek yazık günah. 35 yıllık bir ankaragüçlü olarak herkes görevini yapmalı.
2
1957 li
5 Ocak 201917:31
ANKARAGÜCÜ TARAFTARI ARTIK BU VAATLERE TOK.SEÇİM GELİNCE ANKARAGÜCÜ 16 YILDIR NERDEYDİNİZ İLK YARI NERDEYDİNİZ BAŞKENT VE STADI YOK AYIP YÖNETENLERİN AYIBIDIR EĞER ANKARAGÜCÜ SÜPERLİGDE OLMASA İNANIN BUNLARI GÜNDEME BİLE ALMAZLAR.
1
Ayıp Ayıp
5 Ocak 201917:00
Bir Ankaralı olarak herkes Ankaragücünü sevmiyor! Hatta son yıllarda iyide siyaset malzemesi olmasından dolayı tepki veren insanlar çoğunlukta!!!!
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