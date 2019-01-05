Cumhurbaşkanı, 'Ankaragücü'nün dışarıda maç yapması ayıptır' dedi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde AKP'den Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'da yıllardır süre gelen stadyum sorunu ve yapımı devam eden Eryaman Stadyumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Bir sorun olmazsa 1- 2 aya temelini atarız"
Yıkılan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine 55 bin kişilik yeni stadyum yapmak istediklerini, kompleksin içinde yaklaşık 50 spor dalına yönelik de alanlar bulunacağını kaydeden Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanımıza projeyi arz ettim. Kendisi Gençlik ve Spor Bakanımızı da çağırıp uzun süre bu konuyu görüşme imkanımız oldu. Cumhurbaşkanımız da projenin başkentimize kazandırılması konusunda talimat verdi. Bakanlık mı yoksa biz mi yaparız belli değil. Bir sorun olmazsa 1- 2 aya temelini atarız" diye konuştu.
'Ankaragücü'nün dışarıda maç yapması ayıptır. Bunu çözün'
Ankaragücü konusunda da açıklamalarda bulunan Özhaseki, şunları kaydetti:
"Ankaragücü bu şehrin bir değeri. Gençlerbirliği, Osmanlıspor da öyle. Ancak Ankara'da yaşayan herkes Ankaragücü'nü seviyor. Çok köklü bir kulüp. Geldiği noktada desteklenmeyi hak ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmemizde 'Ankaragücü'nün dışarıda maç yapması ayıptır. Bunu çözün' dedi. Ankaragücü'nün ikinci yarıda Eryaman'da maç yapması için bütün önlemler alınıyor, çalışmalar yürütülüyor."
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