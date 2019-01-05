Yaşar Öztürk: "3-4 nokta transfer gerçekleştireceğiz"

İLİŞKİLİ HABER Öztürk: "Basınla sürekli iletişim halinde olacağız"

Ankaragücü Kulübü Basın Sözcücü olan Yaşar Öztürk, Milliyet Ankara'ya açıklamalarda bulundu.

"3-4 nokta transfer gerçekleştireceğiz"

Ankaragücü için gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Yaşar Öztürk, "Ben yıllardan beri basının camiasının içindeyim. Bugün MKE Ankaragücü zorlu bir süreçten geçiyor. Başkanımız Mehmet Yiğiner gerçekten yoğun bir mesai harcıyor. Dünya üzerinde genel olarak ekonomik sorunlar olduğunu görüyoruz ama biz gerekli tedbirleri aldık. Camiamızın içi rahat olsun. 3-4 nokta transfer gerçekleştireceğiz. " dedi.

"Taraftarların isteklerine cevap vermek için çok çalışacağız"

Taraftarların sağ duyulu olmasını istediğini belirten Yaşar Öztürk, "Taraftarımız başarıya endeksli, başarısızlığı kabul etmeyen bir yapısı var. O yüzden onların isteklerine cevap vermek için çok çalışacağız. 2019 yılının ülkemiz ve Ankaragücü camiası için hayırlı ve iyi geçmesini diliyorum. Başkanımızla konuşup, yakın zamanda kulübümüzde basın ile de bir tanışma etkinliği düşünüyorum. Türkiye'de yazılı ve görsel basın her zaman çok kuvvetli oldu. Son zamanlarda internetin yaygınlaşmasıyla maalesef tirajlarda bir düşüş yaşandı." şeklinde konuştu.