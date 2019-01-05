Osmanlıspor, 5 yeni transferini idmana çıkardı

Devre arası kamp çalışmaları için Antalya’da bulunan Başkent ekibinin 5 yeni transferi bugün antrenmana çıktı.
Sezonun ikinci yarısının hazırlıkları için Antalya’nın Belek beldesindeki Regnum Carya Otel’de kamp yapan Başkent ekibi, transferlere hızlı başladı.
Transfer sezonun başlamasıyla 5 oyuncuyu kadrosuna katan mor-sarılıların yeni transferleri takımın bugün ki antrenmanında yer aldı.
Osmanlıspor, devre arası transfer döneminin başlamasıyla Bosna Hersek ekiplerinden Zrinjski'nin sol açığı Ognjen Todorovic, Zeljeznicar'ın orta saha oyuncusu Jovan Blagojevic, Fransa 2. Lig ekiplerinden Valenciennes FC forması giyen forvet oyuncusu Sloan Privat ve Elazığspor stoperi Mehmet Yiğit ile 1,5 yıllık; İnegölspor’un golcü oyuncusu Okan Deniz’le ise 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Başkent ekibi kadrosuna kattığı 5 oyuncuya kampın ilerleyen günlerinde toplu olarak imza töreni düzenleyecek.
Mor-sarılılar, teknik direktör Osman Özköylü nezaretinde çıktıkları antrenmanda 1,5 saat çalıştı.
Oyuncular, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladıkları antrenmanı 5’e 2 top kapma oyunuyla devam ettirdi. Daha sonra çabukluk çalışmasına geçen mor-sarılılar, kıyasıya rekabetin yaşandığı çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
Maçta takımın yeni transferleri Todorovic, Blagojevic, Sloan ve Mehmet Yiğit çift kale maçta oynarken akşam saatlerinde kampa katılan Okan Deniz takımdan ayrı kondisyoner eşliğinde koşu yaptı.
Diğer yandan tedavisi devam eden takımın kalecilerinden Ahmet Eyüp Türkaslan fitness salonunda fizyoterapist gözetiminde çalıştı.
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