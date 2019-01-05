Alper Uludağ'ın Nobre taklidi kırdı geçirdi!

Devre arası kampı için Antalya'da bulunan Gençlerbirliği'nde, takımın deneyimli isimlerinden Alper Uludağ'ın Mert Nobre taklidi takım arkadaşlarını mest etti.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Antalya Belek'te güç depoluyor.
Kırmızı-siyahlı takım devre arası kampı için çalışmalarını sürdürürken, eğlenceden de vazgeçmiyor.
Takımın tecrübeli oyuncularından Alper Uludağ'ın Mert Nobre taklidi, takım arkadaşlarını kırdı geçirdi.
'BU TAKIM ŞİMDİDEN ŞAMPİYON OLMUŞ'
Gençlerbirliği Kulübü, bu görüntüleri sosyal medyadan yayınladı.
Futbolseverler Alper'in taklidine tam not verirken, 'Bu takım şimdiden şampiyon olmuş. Anlaşılan iyi bir aile ortamı var.' yorumunda bulundu.
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