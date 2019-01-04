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BASKETBOLDA TOPLU SONUÇLAR

Basketbolda toplu sonuçlar

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 13. haftası 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 15. haftası ise 3 maçla başladı.

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Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 13. haftası 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 15. haftası ise 3 maçla başladı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Sigortam.net İTÜ Basketbol-Selçuklu Basketbol: 93-96

Yalova Belediyespor-OGM Ormanspor: 88-86

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Nesibe Aydın-Bayraklı Belediyespor: 75-60

İstanbul Üniversitesi Gelişim-Edremit Belediyesi Gürespor: 48-72

Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Yalova VİP Gençlik: 84-66

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