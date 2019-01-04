İşte Beşiktaş'ın Burak Yılmaz için ödeyeceği rakam

Beşiktaş Kulübü, Burak Yılmaz transferi için Trabzonspor'a 8 milyon 429 bin 708 TL ödeyecek. Burak Yılmaz ise Trabzonspor'dan 2 milyon 155 bin euro tutarındaki alacağından da 450 bin euro indirim yaptı.
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş., şirketimize, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 8.429.708.-TL ödeyecektir.
Ayrıca; Şirketimiz ile Burak Yılmaz arasındaki 06.08.2017 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Yapılan fesih anlaşması ile, Burak Yılmaz'ın şirketimiz nezdinde tahakkuk etmiş olan 2.155.000.-€ tutarındaki alacağından 450.000.-€ indirim yapılarak 1.705.000.-€ olarak uzlaşılmış,
uzlaşılan bu tutarın 6.25 kur üzerinden 10.656.000.-TL olarak sabitlenerek 08/2019, 12/2019 ve 02/2020 dönemlerinde, üç taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştır."
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