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Galatasaray'da divan kurulu olağanüstü toplanıyor
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GALATASARAY'DA DİVAN KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Galatasaray'da divan kurulu olağanüstü toplanıyor

Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun olağanüstü toplantısı yarın (05.01.2018) yapılacak.

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Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun olağanüstü toplantısı yarın (05.01.2018) yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu imzasıyla yapılan açıklamada, olağanüstü toplantının 5 Ocak Cumartesi günü saat 11.00'de Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, toplantıda, divan kurulunun kuruluşu, işlevi ve çalışma esasları hakkında yeni üyelere bilgi sunulacağı kaydedildi. Kurul üyeliğine hak kazanmış kişilere divan kurulu beratı, geçen yıl ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarı kazanan sporcu, antrenör ve yöneticilere de divan başarı beratı verileceği belirtildi.

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