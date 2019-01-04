Galatasaray'a altyapıdan bir oyuncu daha

Galatasaray Kulübü, 18 yaşındaki stoper Ogün Çalışkan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2000 doğumlu 19 yaş altı takımı futbolcusu Ogün Çalışkan ile 2020-2021 futbol sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Galatasaray altyapısına 2013'te giren Ogün, farklı yaş kategorilerinde 114 müsabakada sarı-kırmızılı formayı giydi. Genç futbolcu, 11 kez fileleri havalandırdı.
Sarı-kırmızılılar, altyapıdan Çekdar Orhan ile de profesyonel sözleşme imzalandığını duyurmuştu.
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