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Galatasaray'a altyapıdan bir oyuncu daha
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GALATASARAY'A ALTYAPIDAN BİR OYUNCU DAHA

Galatasaray'a altyapıdan bir oyuncu daha

Galatasaray Kulübü, 18 yaşındaki stoper Ogün Çalışkan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

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Galatasaray Kulübü, 18 yaşındaki stoper Ogün Çalışkan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2000 doğumlu 19 yaş altı takımı futbolcusu Ogün Çalışkan ile 2020-2021 futbol sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Galatasaray altyapısına 2013'te giren Ogün, farklı yaş kategorilerinde 114 müsabakada sarı-kırmızılı formayı giydi. Genç futbolcu, 11 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılılar, altyapıdan Çekdar Orhan ile de profesyonel sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

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