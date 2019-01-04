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Heintz: "Oynamak için sabırsızlanıyorum"
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HEİNTZ: "OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Heintz: "Oynamak için sabırsızlanıyorum"

Kasımpaşa'nın Norveç temsilcisi Sarpsborg'dan kadrosuna kattığı Tobias Heintz, lacivert-beyazlı formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi.

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Kasımpaşa'nın Norveç temsilcisi Sarpsborg'dan kadrosuna kattığı Tobias Heintz, lacivert-beyazlı formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi.

Norveçli futbolcu, lacivert-beyazlı kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Kasımpaşa'ya transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bir süredir bu transferi bekliyordum. Buraya geldiğim için çok heyecanlıyım. Bu tesislerin nasıl olduğunu tarif edemem. İnanılmaz. Hiç böyle bir yerde bulunmadım. Benimle ilgilendikleri için Kasımpaşa'yı takip ediyordum. Çok iyi bir takım olduğunu görüyorum. Kasımpaşa'da oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada Kasımpaşa'nın 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için Sarpsborg'a yaklaşık 800 bin avro bonservis bedeli ödediği bildirildi.

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