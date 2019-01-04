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Tottenham, Alderweireld'ın sözleşmesini uzattı
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TOTTENHAM, ALDERWEİRELD'IN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Tottenham, Alderweireld'ın sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Belçikalı savunma oyuncusu Toby Alderweireld'ın sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

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İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Belçikalı savunma oyuncusu Toby Alderweireld'ın sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Alderweireld'ın sözleşmesindeki bir yıllık opsiyonunun kullanıldığı ve Belçikalı oyuncunun 2020 yılına kadar takımda kalacağı belirtildi.

Atletico Madrid'den 2015 yılında 16 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Belçikalı stoper, Tottenham formasıyla 135 maçta 6 gole imza attı.

Alderweireld, Belçika Milli Takımı'nda ise 88 maçta 3 kez ağları sarstı.

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