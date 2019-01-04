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Kasımpaşa'ya 19 yaşında hucum oyuncusu
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KASIMPAŞA'YA 19 YAŞINDA HUCUM OYUNCUSU

Kasımpaşa'ya 19 yaşında hucum oyuncusu

Kasımpaşa, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Stuttgart'tan Azad Toptik'i kadrosuna kattı.

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Kasımpaşa, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Stuttgart'tan Azad Toptik'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Stuttgart'ın rezerv takımında forma giyen 19 yaşındaki hücum oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Yeni transfer Azad Toptik, lacivert-beyazlı takıma katıldığı için mutlu olduğunu kaydetti. 

Lacivert-beyazlıların internet sitesinden açıklama yapan 19 yaşındaki hücum oyuncusu, "Kasımpaşa'da olmaktan mutluyum, bol maç kazanmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'da tarih yazmak istediğini aktaran Azad, "Hayatım boyunca bu kadar büyük ve güzel bir tesis görmemiştim. Süper Lig'de şampiyon olmak için kadromuz yeterli, aynı zamanda şans da olursa şampiyon oluruz." şeklinde görüş belirtti.

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