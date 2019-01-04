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Fenerbahçe milli futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladı
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FENERBAHÇE MİLLİ FUTBOLCUNUN MENAJERİYLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Fenerbahçe milli futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladı

Fenerbahçe’de Sadık Çiftpınar bekleyişi sürerken şimdi de listeye Serdar Aziz eklendi. Sarı Lacivertliler, Galatasaray ile bağlarını tamamen koparan milli futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladı.

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Fenerbahçe’de Sadık Çiftpınar bekleyişi sürerken şimdi de listeye Serdar Aziz eklendi. Sarı Lacivertliler, Galatasaray ile bağlarını tamamen koparan milli futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'nin stoper transferinde yerli seçenekleri tekrar ikiye yükseldi.

Bir süre önce Serdar Aziz ile ilgilenen sarı lacivertliler, Milli futbolcunun önce Fatih Terim ile görüşmek istemesi nedeniyle bu transferi askıya almıştı.

Fenerbahçe Galatasaray ile bağların kopmasının ardından 28 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunmaya başladı.

Deneyimli stoperin Sarı kırmızılı takımdan yaklaşık 2 milyon Euro alacağı bulunuyor. Fenerbahçe, bu miktarın karşılığında Serdar'ın bonservisini almayı planlıyor.

Bu ödemeden kurtulmak isteyen Galatasaray’ın ise ekstra bir bonservis isteyip istemeyeceği merak konusu.

Sarı lacivertlilerin Serdar Aziz’e yıllık 2,5 milyon Euro arasında bir teklifte bulunması bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe Beşiktaş ile yarış içinde olduğu Sadık Çiftpınar için 1 milyon Euroluk bonservis teklifinde ısrarcı.

Bu miktarı artırmayı düşünmeyen sarı lacivertli ekip Serdar Aziz’in de seçenekler arasına katılmasıyla birlikte “bekle-gör” politikası izleyecek.

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